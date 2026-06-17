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Регион
17 июня, 10:24

«Я здесь босс»: Трамп опоздал на заседание лидеров G7 и даже это превратил в перформанс

Трамп опоздал на заседание G7 со словами «Я здесь босс»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Президент США Дональд Трамп опоздал на заседание лидеров стран «Большой семёрки». Его появление попало в прямую трансляцию в YouTube-канале агентства Reuters.

Войдя в зал, американский лидер произнёс: «Я здесь босс».

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Реплика прозвучала в присутствии участников встречи и журналистов. После этого Трамп занял своё место за столом переговоров.

Причина задержки президента США в трансляции не уточнялась.

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Саммит G7 проходит с участием лидеров крупнейших западных экономик. В повестке встречи — международная безопасность, экономика, конфликты и отношения с другими странами.

Эпизод с опозданием быстро привлёк внимание из-за фразы Трампа, которая прозвучала как демонстративная шутка перед началом заседания.

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Марина Фещенко
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