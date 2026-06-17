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17 июня, 12:29

Свинг-дипломатия по-европейски: Макрон и Мерц устроили обмен жёнами на G7

Макрон и Мерц устроили обмен жёнами на саммите G7

Обложка © ТАСС/АР/Isabel Infantes

Обложка © ТАСС/АР/Isabel Infantes

Французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц попали в неловкую ситуацию на саммите G7. Как пишет немецкий Stern, во время приветствия лидеры на мгновение перепутали супруг: рядом с французским президентом оказалась Шарлотта Мерц, а не Брижит Макрон.

Курьёз произошёл во время официальной встречи, когда политики и их жёны приветствовали друг друга перед камерами. В какой-то момент пары словно перемешались, и со стороны это выглядело так, будто Макрон и Мерц «обменялись» супругами.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/emmanuelmacron

Немецкие журналисты не удержались и назвали сцену «обменом жёнами» на саммите G7. Судя по кадрам, участники быстро поняли неловкость и без скандала вернулись к протоколу.

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Макрон на саммитах G7 давно ведёт себя как настоящий инфлюенсер: выкладывает видео, нарезки и фоточки с мировыми лидерами. Ранее он снова опубликовал ролик с саммита под российский трек «Капибара». На кадрах Макрон вместе с супругой Брижит встречал глав государств и правительств стран «Большой семёрки», а фоном звучала композиция российского музыканта Алексея Плужникова.

Это уже не первый такой случай: годом ранее в официальном TikTok-аккаунте французского лидера тоже появился ролик с G7 под «Капибару». Тогда участники саммита проходили друг за другом под музыку, а затем собирались для совместного фото. Сам Плужников рассказывал, что узнал о публикации от знакомых.

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Николь Вербер
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