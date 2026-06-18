«Язык ультиматумов»: Трамп жёстко унизил Макрона на саммите G7

Президент США Дональд Трамп использует угрозы пошлинами как инструмент политического давления, заявил член Экспертного клуба «Дигория» Сергей Шершун, комментируя ситуацию вокруг саммита G7, который должен был усилить позиции президента Франции Эмманюэля Макрона, но оказался в тени заявлений американского лидера.

По словам эксперта, для Трампа экономическое давление давно стало привычным способом добиваться внешнеполитических целей. Он не впервые грозит Франции ограничениями на вино и шампанское. Похожая ситуация возникала после отказа Макрона поддержать инициативу по созданию так называемого «Совета мира».

Вашингтон в последние десятилетия всё чаще рассматривает европейских партнёров прежде всего как инструмент собственной политики. Удар по французскому вину, шампанскому и коньяку затрагивает не только доходы производителей, но и международный образ Парижа. Эти напитки давно стали частью бренда, а США остаются одним из ключевых рынков.

«У ключевых западных акторов всё чаще расходятся взгляды на стратегические вопросы, поэтому они начинают разговаривать друг с другом на языке ультиматумов, давления и экономического принуждения», — отметил политолог в интервью РИА «ФедералПресс».

К слову, на саммите G7 случились и другие скандалы с участием политиков. К примеру, трёхчасовое ожидание президента Дональда Трампа привело к серьёзным изменениям в расписании торжественного приёма, который Эмманюэль Макрон устроил в Версальском дворце.