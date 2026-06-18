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18 июня, 00:26

Рукопожатие как вид спорта: Трамп и Макрон сцепились перед встречей в Версале

Трамп и Макрон превратили рукопожатие в силовую борьбу в Версале

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Встреча лидеров США и Франции началась с нестандартного приветствия, замеченного журналистами. Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон не ограничились дежурным жестом и устроили короткое силовое противостояние.

Глава Белого дома прибыл в Версаль на бронированном президентском автомобиле — до этого он прилетел из Эвиана-ле-Бена, где проходил саммит G7. Хозяин дворца вышел встречать коллегу прямо к дверце машины, оставив за спиной жену Брижит.

Обычное рукопожатие сразу переросло в захват: правые кисти сцепились в замок, как у спортсменов перед поединком. Первым инициативу проявил французский лидер, но его визави быстро перехватил контроль над ситуацией, пишет РИА «Новости».

Американский политик несколько раз демонстрировал превосходство: похлопал Макрона по плечу, а затем дважды притянул его запястье к своей груди. Чтобы выровнять положение, президенту Пятой республики пришлось довернуть весь корпус.

В финале эпизода хозяину встречи всё же удалось перетянуть руку гостя на себя. После этого он положил левую ладонь на спину Трампа, и пара двинулась приветствовать первую леди.

13 секунд, которые обсуждает весь мир: Трамп устроил Брижит Макрон своё фирменное рукопожатие
13 секунд, которые обсуждает весь мир: Трамп устроил Брижит Макрон своё фирменное рукопожатие

Стоит напомнить: в середине марта американский руководитель заявил, что его французский коллега скоро оставит должность. Мандат Макрона действителен до мая 2027 года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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