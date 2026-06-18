Рукопожатие как вид спорта: Трамп и Макрон сцепились перед встречей в Версале

Встреча лидеров США и Франции началась с нестандартного приветствия, замеченного журналистами. Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон не ограничились дежурным жестом и устроили короткое силовое противостояние.

Глава Белого дома прибыл в Версаль на бронированном президентском автомобиле — до этого он прилетел из Эвиана-ле-Бена, где проходил саммит G7. Хозяин дворца вышел встречать коллегу прямо к дверце машины, оставив за спиной жену Брижит.

Обычное рукопожатие сразу переросло в захват: правые кисти сцепились в замок, как у спортсменов перед поединком. Первым инициативу проявил французский лидер, но его визави быстро перехватил контроль над ситуацией, пишет РИА «Новости».

Американский политик несколько раз демонстрировал превосходство: похлопал Макрона по плечу, а затем дважды притянул его запястье к своей груди. Чтобы выровнять положение, президенту Пятой республики пришлось довернуть весь корпус.

В финале эпизода хозяину встречи всё же удалось перетянуть руку гостя на себя. После этого он положил левую ладонь на спину Трампа, и пара двинулась приветствовать первую леди.

Стоит напомнить: в середине марта американский руководитель заявил, что его французский коллега скоро оставит должность. Мандат Макрона действителен до мая 2027 года.