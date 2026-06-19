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Регион
19 июня, 12:27

Лавров: США могут изменить подход по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия допускает, что Вашингтон вновь попробует изменить подход по вопросу завершения украинского конфликта. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода [США к урегулированию кризиса вокруг Украины], как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», — подчеркнул дипломат.

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Ранее издание The Economist написало, что Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии фронта, также активизировались неофициальные переговоры с Россией. Источники газеты говорят, чт контакты сторон происходят ежедневно.

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Татьяна Миссуми
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