Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что даже передача всех американских запасов боеприпасов не смогла бы удовлетворить потребности Украины. Об этом, как пишет издание «Украина.ру», политик рассказал в своей книге «Причастие: поиск пути обратно к вере».

В одной из глав Вэнс вспоминает события Мюнхенской конференции 2024 года, когда он ещё занимал пост сенатора и выступал против выделения новых пакетов помощи Киеву. Тогда у него состоялся разговор с одним из украинских парламентариев, в ходе которого обсуждалась потребность Украины в вооружении.

«Я спросил его, сколько артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков нужно его стране. И когда он ответил, я честно сказал ему, что даже если бы мы отдали ему всё, что у нас было, этого всё равно не хватило бы», — написал Вэнс.

Во время работы в Сенате Вэнс неоднократно выступал против расширения поддержки Украины и призывал американские власти сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

На днях Владимир Зеленский вновь в панике потребовал от Запада помочь с укреплением обороны Украины из-за усиления российских атак. Он заявил, что всего лишь за неделю ВС РФ выпустили по Украине 1920 беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет.