Владимир Зеленский вновь в панике потребовал от Запада помочь с укреплением обороны Украины из-за усиления российских атак. Об этом политик написал в своём телеграм-канале. Он заявил, что всего лишь за неделю ВС РФ выпустили по Украине 1920 беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет.

«Мы готовимся к встречам с партнёрами для укрепления нашей обороны. И очень важно, чтобы эти переговоры привели к конкретным решениям. Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнёрами. В первую очередь нам необходима поддержка ПВО», — написал политик.

Ранее Владимир Зеленский распорядился активнее привлекать иностранных наёмников в украинские войска. Главарь киевского режима заявил о необходимости открыть «значительно больше возможностей» для притока вояк из-за рубежа. По его словам, для этого будет задействовано расширенное количество рекрутинговых механизмов. Проблема нехватки личного состава остается для Киева крайне острой.