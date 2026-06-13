Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от накопившихся внутри страны проблем. Об этом заявила бывшая пресс‑секретарь главы киевского режима Юлия Мендель. По её мнению, киевские власти годами игнорировали ключевые вопросы и теперь пытаются компенсировать это внешним пиаром.

«Зеленский хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами», — написала Мендель в X.

Она перечислила основные проблемы: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военных и отсутствие защиты гражданского населения. Мендель также добавила коррупцию в общий список недостатков. По её словам, в политических кругах всё чаще говорят о проведении выборов, но официальный рейтинг доверия, который приписывает Зеленскому администрация, не отражает реальную ситуацию.

Ранее Мендель критиковала главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявляя, что та не справляется с основными обязанностями и вместо снижения напряжённости усиливает воинственную риторику в Европе.