Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу евродипломатии Каю Каллас и заявила, что та не справляется со своими основными обязанностями. По её мнению, вместо снижения напряжённости Каллас, наоборот, разгоняет воинственную риторику в Европе.

Мендель написала в соцсети X, что глава дипломатии ЕС регулярно запугивает европейские страны разговорами о приближающейся войне. Она считает, что Каллас милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями «конца света» и создаёт лишние геополитические трения там, где дипломатия должна их гасить.

Отдельно Мендель указала на обесценивание нейтралитета. По её словам, именно нейтральная позиция когда-то была одним из самых сильных инструментов дипломатии, но нынешний подход Каллас системно лишает её значения.

Недовольстве работой Каллас высказывают и в ЕС. Financial Times писала, что европейские страны обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы блока из-за её неэффективности, а также претензий к главе евродипломатии. Испанская Pais называла Каллас частью, вероятно, худшего руководства Брюсселя за последние десятилетия и отмечала её зацикленность на России.