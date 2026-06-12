Возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы ЕС станет катастрофой для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам Христофору, Каллас нанесла серьёзный ущерб дипломатии Евросоюза своей русофобией. Теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе. Эксперт отметил, что Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву. При этом мнение экс-комика вряд ли кто-то будет спрашивать. Журналист также сыронизировал, что Каллас плохо справилась с работой и теперь её выгоняют всем ЕС.

«Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал Христофору.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут пойти на радикальную реформу дипломатического корпуса союза и замену его руководителя Каи Каллас. Об этом рассказало издание Financial Times со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий как недееспособное. Среди обсуждаемых мер — лишение Каллас должности главы евродипломатии и передача функций EEAS странам-участницам объединения.