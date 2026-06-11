В европейских столицах поговаривают о возможной отставке еврокомиссара по внешней политике Каи Каллас. Она известна своей жёсткой антироссийской риторикой.

Бывший сенатор Андрей Климов, ныне член Совета по внешней и оборонной политике, оценил для «Ридуса», как это событие повлияет на курс Брюсселя. По его убеждению, смена конкретного руководителя ничего не изменит.

«Не она определяет европейскую политику. Говорят, что входящими в Евросоюз нациями манипулируют. Эти люди и структуры пока определяют и будут определять политику в отношении России», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может уволить Каю Каллас за неэффективность и упразднить дипслужбу. Один из собеседников Financial Times охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS) как недееспособное.