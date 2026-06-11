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Регион
11 июня, 14:47

«Не она определяет политику»: Почему возможный уход Каллас не улучшит отношения ЕС с Россией

Член СВОП Климов: Отстранение Каллас не изменит политику ЕС против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В европейских столицах поговаривают о возможной отставке еврокомиссара по внешней политике Каи Каллас. Она известна своей жёсткой антироссийской риторикой.

Бывший сенатор Андрей Климов, ныне член Совета по внешней и оборонной политике, оценил для «Ридуса», как это событие повлияет на курс Брюсселя. По его убеждению, смена конкретного руководителя ничего не изменит.

«Не она определяет европейскую политику. Говорят, что входящими в Евросоюз нациями манипулируют. Эти люди и структуры пока определяют и будут определять политику в отношении России», — пояснил эксперт.

Дмитриев рассказал об удивительной способности Каллас раздражать всех
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Ранее сообщалось, что Евросоюз может уволить Каю Каллас за неэффективность и упразднить дипслужбу. Один из собеседников Financial Times охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS) как недееспособное.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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