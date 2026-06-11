Дмитриев рассказал об удивительной способности Каллас раздражать всех
Дмитриев: Глава евродипломатии Каллас вызвала раздражение у всех сторон
Обложка © ТАСС / Britta Pedersen, dpa/picture-alliance, Донат Сорокин
Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев оценил деятельность главы евродипломатии Каи Каллас, прокомментировав публикацию Financial Times. Спецпредставитель президента инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что дипломат смогла вызвать раздражение у всех.
«Кае удалось вызвать раздражение у всех», — написал он в соцсети X.
Ранее стало известно, что в ЕС хотят избавиться от Каллас. По данным СМИ, в союзе охарактеризовали нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS), которую возглавляет эстонка, как недееспособное. Также в Европе звучат призывы к главе дипломатии проверить психику. Каллас говорит вещи, в которых нет смысла, считают некоторые политики.
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