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Регион
11 июня, 07:16

Дмитриев рассказал об удивительной способности Каллас раздражать всех

Дмитриев: Глава евродипломатии Каллас вызвала раздражение у всех сторон

Обложка © ТАСС / Britta Pedersen, dpa/picture-alliance, Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Britta Pedersen, dpa/picture-alliance, Донат Сорокин

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев оценил деятельность главы евродипломатии Каи Каллас, прокомментировав публикацию Financial Times. Спецпредставитель президента инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что дипломат смогла вызвать раздражение у всех.

«Кае удалось вызвать раздражение у всех», — написал он в соцсети X.

Христофору: Предложение Каллас создать переговорную группу говорит об отчаянии
Христофору: Предложение Каллас создать переговорную группу говорит об отчаянии

Ранее стало известно, что в ЕС хотят избавиться от Каллас. По данным СМИ, в союзе охарактеризовали нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS), которую возглавляет эстонка, как недееспособное. Также в Европе звучат призывы к главе дипломатии проверить психику. Каллас говорит вещи, в которых нет смысла, считают некоторые политики.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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