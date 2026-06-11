Дмитриев рассказал об удивительной способности Каллас раздражать всех

Ранее стало известно, что в ЕС хотят избавиться от Каллас. По данным СМИ, в союзе охарактеризовали нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS), которую возглавляет эстонка, как недееспособное. Также в Европе звучат призывы к главе дипломатии проверить психику. Каллас говорит вещи, в которых нет смысла, считают некоторые политики.