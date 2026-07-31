Япония вошла в «клуб Tomahawk»: первый запуск провели с эсминца

Морские силы самообороны Японии впервые провели боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля. Испытание прошло 29 июля в Тихом океане с борта оснащённого системой Aegis эсминца «Тёкай», сообщает Naval News.

Пуск выполнил японский экипаж при поддержке ВМС США. Американская сторона предоставила полигон, контролировала морское и воздушное пространство и участвовала в подготовке испытания, уточняет издание.

По данным Агентства по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии, экипаж успешно выполнил все необходимые процедуры. Военные также подтвердили, что ракета долетела до заданной цели.

При этом японское ведомство не раскрыло точное место запуска, дальность полёта, тип мишени и количество выпущенных ракет. Не сообщается и о том, использовалась модификация Tomahawk Block IV или Block V, пишет Naval News.

Япония стала третьей страной после Австралии и Нидерландов, запустившей Tomahawk с надводного боевого корабля, не считая США. Великобритания также использует эти ракеты, но запускает их с подводных лодок.

Эсминец «Тёкай» с осени 2025 года проходил модернизацию и подготовку экипажа в американском Сан-Диего. В марте 2026-го Минобороны Японии объявило, что корабль получил техническую возможность применять Tomahawk. Вернуться на базу в японском Сасебо он должен в сентябре.

Токио планирует приобрести у США до 400 ракет Tomahawk примерно за $1 млрд. Возможность их запуска должны получить как минимум пять из восьми японских эсминцев с системой Aegis. Дальнобойное оружие власти страны называют частью создаваемого потенциала ответного удара.