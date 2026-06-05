Politico: США могут оставить Германию без ракет Tomahawk, опасаясь реакции РФ

Пентагон, как ожидается, отменит запланированную поставку крылатых ракет Tomahawk Германии из-за опасений реакции России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что Москва может воспринять такую поставку как эскалацию. Источники также связывают возможное решение с сокращением американского арсенала на фоне конфликта с Ираном.

Собеседники Politico отметили, что США опасаются ответных мер со стороны России. При этом Пентагон пока не опубликовал планы по 5 тыс. военных, которых Вашингтон весной решил не отправлять в ФРГ.

В Берлине, по данным газеты, обеспокоены сокращением военного присутствия США в Европе. Европейским странам в таком случае придётся быстрее закрывать пробелы в обороне, чем позволяет их промышленность.

Ранее сообщалось, что Пентагон перенёс поставки 400 ракет Tomahawk Японии почти на два года из-за нехватки вооружений после войны против Ирана. США сейчас восстанавливают собственные запасы, которые резко сократились во время ближневосточной кампании. За пять недель боевых действий американские силы, по оценке Центра стратегических и международных исследований, использовали более тысячи Tomahawk. До начала конфликта арсенал США насчитывал около 3,1 тыс. таких ракет. Задержки уже затронули не только Японию, но и часть европейских союзников, включая Великобританию и Польшу.