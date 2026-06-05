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Регион
5 июня, 00:29

Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок ракет Tomahawk для ФРГ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию Politico о возможной отмене поставок ракет Tomahawk в Германию. По данным издания, Пентагон опасается ответа Москвы и может отказаться от передачи вооружений.

«Никаких Tomahawk для Мерца», — написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству в соцсети Х.

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Ранее Пентагон, как ожидается, отменил запланированную поставку крылатых ракет Tomahawk в Германию из-за опасений реакции России. В Вашингтоне считают, что Москва может воспринять такую поставку как эскалацию. Источники также связывают возможное решение с сокращением американского арсенала на фоне конфликта с Ираном.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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