Reuters: США и Япония впервые за 15 лет вместе поддержали иену

США и Япония впервые за пятнадцать лет провели совместную интервенцию на валютном рынке, чтобы остановить обвал иены. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило агентство Reuters.

Официально об этом завтра объявит глава японского Минфина Сацуки Катаяма. По данным источников на рынке ценных бумаг, власти двух стран провели несколько операций по скупке иены. Так они рассчитывают укрепить японскую валюту, которая опустилась к доллару до самого низкого уровня с 1986 года.

Главной причиной падения называют растущий разрыв между ключевыми ставками в США и Японии. Несколько дней назад Банк Японии оставил ставку на отметке 1%. Американская Федеральная резервная система при этом ведёт куда более жёсткую денежную политику.

Ранее сообщалось, что иена уже опускалась до минимума с 1986 года. Курс доходил до 161,96 иены за доллар, пробив уровень, при котором власти прежде вмешивались в торги. Слабая валюта выгодна экспортёрам и поддерживает фондовый рынок, но бьёт по обычным японцам: дорожает импорт, особенно нефть и газ, а вслед за ним растут цены на еду и электроэнергию.