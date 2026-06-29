Иена упала до минимума с 1986 года
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Японская иена упала до самого слабого уровня к доллару с 1986 года. Об этом пишет Bloomberg.
Курс опускался до 161,96 иены за доллар, пробив уровень, который в последний раз вызывал вмешательство японских властей на валютном рынке.
Падение иены помогает японским экспортёрам и поддерживает фондовый рынок, но для обычных жителей эффект обратный. Импорт становится дороже, особенно нефть и газ, которые покупают за доллары.
Из-за этого в Японии растут расходы на еду, электроэнергию и другие повседневные товары. Такая инфляция может ударить по популярности правительства премьер-министра Санаэ Такаити.
Ситуацию не смогло переломить даже решение Банка Японии поднять ставку до 1% — максимума с 1995 года. Инвесторы всё равно смотрят на разрыв между ставками в США и Японии: ФРС сохраняет жёсткий курс, а доллар остаётся сильным.
Ранее власти Японии уже потратили рекордные 11,73 трлн иен, или около 72,5 млрд долларов, на поддержку национальной валюты. Однако иена продолжила слабеть, а рынок снова ждёт, решится ли Токио на новое вмешательство.
Кстати, с 29 июня на курс доллара начинают влиять новые факторы. В начале недели завершается налоговый период, когда экспортёры активно продают валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом. Это временно увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и может поддержать рубль. Подробнее — в материале Life.ru.
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