Валютный бум: Россияне массово скупают доллары и евро перед отпусками

Россияне заметно нарастили покупки наличной иностранной валюты на фоне нестабильности рубля. С начала года крупные банки зафиксировали рост таких операций в среднем на 31%, пишет газета «Известия».

В апреле физические лица приобрели валюты на 108 миллиардов рублей против 65,2 миллиарда в марте, а в мае объём почти удвоился по сравнению с январем. Особый всплеск зафиксирован в онлайн-каналах: число заявок на финансовых маркетплейсах в последний месяц весны выросло в пять раз относительно апреля и более чем в 12 раз — к январю.

Эксперты связывают ажиотаж с началом отпусков, ожиданием дальнейшего ослабления рубля и желанием успеть купить по более выгодному курсу. По прогнозу «БКС Мир Инвестиций», к концу лета доллар может достичь 80 рублей, евро — 90, юань — 11,5.

А ранее Life.ru писал, что жители России стали в два раза чаще вкладываться в золото и серебро. С начала 2025 года доля инвестиций частных клиентов в драгметаллы увеличилась в 2,3 раза по сравнению с общим объёмом их вложений во все инструменты Московской биржи.