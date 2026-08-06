КНДР 6 августа запустила ракету в сторону Японского моря
Обложка © ТАСС / ЕРА / KCNA
КНДР утром 6 августа осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили береговая охрана Японии и южнокорейские военные.
После запуска японские власти предупредили находящиеся в регионе суда о возможном падении обломков и призвали не приближаться к ним, а при обнаружении сразу сообщать соответствующим службам.
Позже береговая охрана Японии заявила, что ракета уже упала. По данным японского общественного телевидения, она приводнилась за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Информации о повреждениях судов или других последствиях не поступало.
В Южной Корее сообщили, что анализируют параметры полета и уточняют характеристики запущенного снаряда.
Предыдущий запуск, который Сеул и Токио также оценивали как испытание баллистической ракеты, КНДР провела 25 июня. Тогда, по данным северокорейской стороны, были испытаны тактические баллистические ракеты и новые реактивные системы залпового огня.
При этом ранее КНДР осудила испытания ракет Tomahawk, которые провела Япония. В Пхеньяне заявили, что не будут просто наблюдать за военным усилением Японии.
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