Пхеньян не будет смотреть молча: КНДР пригрозила Японии новыми мерами из-за испытаний «томагавков»
КНДР осудила испытания ракет Tomahawk в Японии
Ракета «Томагавк». Обложка © Shutterstock / FOTODOM /sibsky2016
КНДР осудила испытания ракет Tomahawk, которые провела Япония. В Пхеньяне заявили, что не будут просто наблюдать за военным усилением Японии. Об этом сказала Ким Е Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.
«Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации», — говорится в заявлении Ким Е Чжон.
Ранее Минобороны Японии сообщило, что провело испытания ракет Tomahawk при поддержке ВМС США и назвало это «демонстрацией прогресса». В ответ Ким Е Чжон заявила, что эти действия угрожают безопасности не только КНДР, но и другим странам региона. До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и представитель МИД Мария Захарова также выражали обеспокоенность милитаризацией Японии, отмечая, что она отходит от своих послевоенных обязательств и подрывает стабильность в Азии.
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