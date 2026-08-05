Пхеньян не будет смотреть молча: КНДР пригрозила Японии новыми мерами из-за испытаний «томагавков»

КНДР осудила испытания ракет Tomahawk, которые провела Япония. В Пхеньяне заявили, что не будут просто наблюдать за военным усилением Японии. Об этом сказала Ким Е Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.