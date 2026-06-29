На Международном форуме по безопасности в Москве Сергей Шойгу сделал жёсткое заявление в адрес Токио. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Япония смыкается с НАТО, поддерживает Украину и проводит манёвры у чувствительных рубежей, включая Тайваньский пролив. В Москве это расценивают как системную милитаризацию, которая меняет баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китайское издание Sohu пишет, что слова Шойгу стали сигналом для всех стран АТР. Особую тревогу в Пекине вызывает укрепление военного сотрудничества Токио с альянсом и расширение инфраструктуры НАТО вблизи региона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что США развернули в Японии ракетный комплекс средней дальности «Дифэн», угрожающий дальневосточным границам России.

Оборонный бюджет Японии достиг рекордных 9,04 трлн иен, идут структурные изменения: создание космической боевой группы и складов боеприпасов у границ. При этом внутри страны растёт недовольство — на фоне инфляции и налоговой нагрузки расширение армии вызывает критику даже у японских экспертов. Шойгу также не исключил, что при разрушении существующих договорённостей у Токио может появиться ядерный потенциал.

В Китае отмечают: история региона учит, что милитаризм одной страны грозит всем соседям. Токио должен услышать не только своих граждан, но и тревожные сигналы извне, передаёт РИА «ФедералПресс» слова китайских коллег.

А ранее в КНР назвали серьёзным дипломатическим сигналом заявление Марии Захаровой о Японии. Дипломат указывала, что Япония остаётся единственной страной в мире, официально не признавшей итоги Второй Мировой войны.