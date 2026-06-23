«Оставляет союзников за скобками»: Почему Трамп готов договариваться с Китаем за спиной Токио

Президент США Дональд Трамп неожиданно анонсировал новый визит в Китай. Это заявление, по данным китайского издания Sohu, вызвало замешательство не только у аналитиков, но и у ближайших союзников Вашингтона, в первую очередь Японии.

В Токио опасаются, что Вашингтон и Пекин могут вести переговоры без учёта интересов других сторон. Особую тревогу вызвал инцидент на саммите G7 в Италии — между Трампом и премьером Японии Санаэ Такаити произошла жёсткая словесная перепалка, которую пришлось гасить другим лидерам. Причиной стали исторические споры и упоминания о Перл-Харборе.

Аналитики из КНР отмечают: Япония рассчитывала на прочный союз с США в противостоянии с Пекином, но теперь ситуация выглядит иначе. Заявление о визите Трампа только усилило тревогу в Токио, передаёт РИА «ФедералПресс».

Китайские эксперты уверены, что Вашингтон действует прагматично: готов давить на партнёров и одновременно торговаться с Китаем, если это выгодно. В результате Япония оказывается между двух центров силы, которые могут решать судьбы региона без её участия.

А ранее Life.ru писал, что США перестраивают мировое влияние через модель «Крепости Америка». Вашингтон формирует защищённое ядро в Северной Америке, а внешними рубежами этой системы становятся Европа, Япония, Южная Корея, Тайвань и Израиль.