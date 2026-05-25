FT: Си Цзиньпин повысил голос на встрече с Трампом из-за Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Пекине резко раскритиковал политику Японии и повысил голос при обсуждении вопросов безопасности в регионе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

«Си стал говорить громче и проявлять возмущение при обсуждении Японии, чем удивил американских чиновников, поскольку эта тема не поднималась в переговорах с их китайскими коллегами до саммита. По словам нескольких человек, словесная атака Си стала самой напряжённой частью двухдневного саммита лидеров», — говорится в материале.

После критики в адрес японских властей и роста оборонных расходов Токио Трамп заявил, что Япония усиливает меры безопасности на фоне угроз со стороны КНДР. При этом не уточняется, упоминал ли американский президент Китай в числе факторов, влияющих на политику Японии.

Ранее Дональд Трамп не стал прямо отвечать председателю КНР Си Цзиньпину на вопрос о возможной защите Тайваня. По словам американского лидера, разговор касался позиции Вашингтона в случае обострения вокруг острова. Отказом от обсуждения президент США фактически сохранил неопределённость по одному из самых чувствительных вопросов в отношениях Вашингтона и Пекина.