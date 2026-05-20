Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Япония остаётся единственной страной в мире, официально не признавшей итоги Второй Мировой войны, авторы китайского издания Sohu расценили как важный сигнал и призвали готовиться к возможному конфликту в регионе, сообщает РИА «ФедералПресс».

По мнению аналитиков из КНР, сказанное затрагивало не только двусторонние отношения Москвы и Токио, но и всю систему безопасности в Азии. Ещё в августе 2025 года Захарова критиковала Японию за попытки смягчить оценку собственных военных преступлений, а в апреле 2026 года выразила критику в адрес новой японской «Синей книги по дипломатии». Тогда она отмечала, что Токио использует тему угроз со стороны соседей для ускорения собственной ремилитаризации.

«Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом...» — подчеркнули журналисты.

Ранее Мария Захарова призвала Японию первой пересмотреть политику в отношении России. По её словам, Токио не дал внятного ответа на представленный Москвой перечень шагов, необходимых для возобновления диалога.