Захарова призвала Японию первой пересмотреть политику в отношении России

Япония не дала внятного ответа на представленный Москвой перечень шагов, необходимых для возобновления диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, 26 декабря 2024 года послу Японии в Москве Акире Муто был передан список мер, выполнение которых Москва считает необходимым условием для восстановления контактов. Среди них — отмена персональных и экономических санкций, возвращение России статуса наиболее благоприятствуемой нации и отказ от материально-технической поддержки киевского режима.

«Однако никакой внятной реакции на этот документ не поступало», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также заявила, что именно Токио должен первым сделать шаг к пересмотру отношений, поскольку после февраля 2022 года Япония поддержала санкционную политику Запада против России. По словам Захаровой, Москва неоднократно доводила эту позицию до японской стороны по дипломатическим каналам.

Ранее Захарова заявила, что Японии следует начать с нормализации политической атмосферы для защиты интересов своих компаний в России. По словам официального представителя МИД РФ, разговоры о возможной отправке в Москву «бизнес-миссии» не имеют смысла, поскольку российская сторона не направляла соответствующих приглашений. Дипломат также подчеркнула, что инициатива по нормализации отношений должна исходить именно от Токио.