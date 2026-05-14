Захарова: Японии стоит нормализовать политическую атмосферу ради бизнеса в РФ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Обеспечение интересов японских компаний в России должно начинаться с создания нормальной политической атмосферы в Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, разговоры о якобы намерении азиатского государства направить в Москву «бизнес-миссию» для защиты активов японских компаний не имеют смысла, поскольку российская сторона не направляла никаких приглашений. Захарова также подчеркнула, что инициатива о нормализации отношений должна исходить именно от Токио.
«Если правительство Японии действительно хотело бы обеспечить интересы своих компаний, которые ещё остаются в нашей стране, то начинать надо с другого — с создания нормальной политической атмосферы», — заявила Захарова.
В МИД РФ добавили, что говорить о стремлении Москвы к инициативным контактам с Токио в нынешних условиях «нелепо и бессмысленно».
Напомним, ранее японское агентство Kyodo (Киодо) сообщило, что в Россию 26-27 мая впервые с 2022 года прибудут представители крупнейших японских компаний. В составе правительственной бизнес-миссии будут представители Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.