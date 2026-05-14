Захарова назвала правду главным оружием России против фейков Запада

Чтобы победить любую фейковую информацию, достаточно просто говорить и продвигать правду, что станет надёжным оружием России в отношении Запада. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении к участникам сессии «Дипломатия в эпоху цифровых технологий» на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Наша с вами ответственность — совместными усилиями продвигать правду, продвигать её в глобальном информационном пространстве, противодействовать новым вызовам, деструктивным действиям буквально оторвавшихся от своих народов западных так называемых элит», — пояснила дипломат.

По её словам, сейчас ведётся настоящая борьба за умы людей буквально в режиме реального времени. Цифровое пространство стало тем каналом, через которое можно продвинуть любую идею, напомнила Захарова. Для России важное значение имеет развитие честного диалога с мировой общественностью, чтобы исключить любую цензуру и фейки со стороны западных стран или IT-гигантов.

Дипломат отметила, что сейчас МИД России использует свыше 1,5 тысячи аккаунтов в соцсетях, чтобы доносить правду о России всему миру, информация продвигается на 30 разных языках.

