«Маппет-шоу» по-европейски: Захарова сравнила Каю Каллас с лягушонком Кермитом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала очередные высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России. По её словам, политик озвучивает чужие идеи, которые находятся вне её мандата.

«Очевидно, что кто-то что-то там такое ей пишет, кто-то её куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Каллас не имеет права выступать с подобными заявлениями. В Европе всё больше людей задаются вопросом, от чьего имени она на самом деле говорит. Проводя параллель с «Маппет-шоу», представительница МИД напомнила, что дети взрослеют и понимают: это не весёлый лягушонок Кермит говорит, а сидящий внутри актёр.