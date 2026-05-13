«Маппет-шоу» по-европейски: Захарова сравнила Каю Каллас с лягушонком Кермитом
Захарова: Глава евродипломатии Каллас озвучивает чужие идеи вне своего мандата
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала очередные высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России. По её словам, политик озвучивает чужие идеи, которые находятся вне её мандата.
«Очевидно, что кто-то что-то там такое ей пишет, кто-то её куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Каллас не имеет права выступать с подобными заявлениями. В Европе всё больше людей задаются вопросом, от чьего имени она на самом деле говорит. Проводя параллель с «Маппет-шоу», представительница МИД напомнила, что дети взрослеют и понимают: это не весёлый лягушонок Кермит говорит, а сидящий внутри актёр.
А ранее Кайя Каллас, на вопрос о своей готовности стать переговорщиком от ЕС вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не исключает возможности выступить в роли представителя Европейского союза на будущих переговорах с Россией. До этого кандидатуру Шрёдера на эту роль предложил президент России Владимир Путин.
