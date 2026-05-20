Захарова заявила о фундаментальном развитии отношений между Россией и Китаем
Отношения между Россией и Китаем планируются, выстраиваются и развиваются так, чтобы укреплялся их фундамент, это не лоскутное одеяло из подогнанных друг к другу кусочков, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что у стран был период, когда с политической точки зрения всё было великолепно, но не хватало экономики и это понимали обе стороны. Существовала необходимость наращивания экономического взаимодействия, и сейчас это облекается в нужные формы.
«Россия, с её отношениями, предоставляет возможность Китаю не просто чувствовать, а наслаждаться стабилизирующим фактором наших двухсторонних отношений», — заключила дипломат.
Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с Россией. Он сообщил о росте товарооборота с РФ почти на 20%. В свою очередь, Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом партнёрства. Лидеры двух стран продлили Договор о дружбе.
