Захарова заявила о фундаментальном развитии отношений между Россией и Китаем

Отношения между Россией и Китаем планируются, выстраиваются и развиваются так, чтобы укреплялся их фундамент, это не лоскутное одеяло из подогнанных друг к другу кусочков, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что у стран был период, когда с политической точки зрения всё было великолепно, но не хватало экономики и это понимали обе стороны. Существовала необходимость наращивания экономического взаимодействия, и сейчас это облекается в нужные формы.

«Россия, с её отношениями, предоставляет возможность Китаю не просто чувствовать, а наслаждаться стабилизирующим фактором наших двухсторонних отношений», — заключила дипломат.