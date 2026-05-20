Си Цзиньпин сообщил о росте товарооборота с Россией почти на 20%

В России и Китае за период с января по апрель этого года торговля выросла почти на 20%. Такие показатели присутствуют несмотря на сложные обстоятельства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Объём двусторонней торговли уже третий год подряд превышает отметку в $200 млрд, несмотря на далеко непростые внешние условия. Товарооборот за январь — апрель этого года вырос примерно на 20%, что давалось весьма нелегко», — сказал Си Цзиньпин.