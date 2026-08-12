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12 августа, 01:35

Япония заявила КНДР решительный протест из-за запуска баллистической ракеты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Япония заявила КНДР решительный протест после запуска баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

По его словам, Северная Корея около 5:59 по местному времени (23:59 мск вторника) запустила как минимум одну баллистическую ракету из района восточного побережья страны в восточном направлении. Ракета достигла максимальной высоты около 90 километров и пролетела примерно 690 километров.

Предположительно, ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данных о повреждении воздушных или морских судов в результате пуска пока не поступало.

Коидзуми отметил, что японские власти продолжают анализировать обстоятельства запуска в тесной координации с США и Южной Кореей.

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Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске одной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря из района Вонсана. Новый пуск произошёл на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Корейского полуострова.

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Артём Гапоненко
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