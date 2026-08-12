США и 40 союзников потребовали предупреждать о запусках ракет за сутки

Более 40 стран потребовали заранее предупреждать о запусках баллистических ракет, включая межконтинентальные и ракеты с подводных лодок. Совместное заявление подписали 41 государство, среди которых США, Германия, Великобритания, Япония и Украина, документ опубликован на сайте американского постпредства при ООН.

Участники инициативы заявили, что испытания ракет, способных нести ядерный заряд, без предварительного уведомления создают риски для международной безопасности. В тексте отмечается, что особенно важны такие меры со стороны ядерных держав.

«Недавняя деятельность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предотвращения конфликтных ситуаций при пусках МБР, БРПЛ и РКН», – говорится в заявлении.

Страны призвали сообщать о планируемых запусках минимум за 24 часа. По их мнению, уведомление должно включать тип ракеты, время возможного старта, район запуска и направление движения.

Кроме того, авторы документа подчеркнули необходимость предупреждений для пилотов и моряков в районах, где могут оказаться обломки ракет. Такие меры, считают участники заявления, не ограничивают развитие военных технологий, а помогают снизить вероятность случайных конфликтов.

В заявлении также говорится о готовности расширять международные механизмы уведомления о ракетных пусках и привлекать к ответственности страны, которые нарушают подобные договорённости.

Россия среди подписавших документ государств не указана.

Ранее Life.ru писал, что Япония выразила протест КНДР после запуска баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным японского Минобороны, с территории Северной Кореи была выпущена ракета, которая пролетела около 690 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Токио заявил, что продолжает анализировать ситуацию совместно с США и Южной Кореей.