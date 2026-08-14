Молодые женщины из КНДР начали приезжать в Россию на заработки

Молодые женщины из Северной Кореи стали чаще приезжать в Россию на заработки. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь в том числе на появившиеся в соцсетях видео с организованными группами работниц.

Ранее в основном из КНДР на заработки приезжали мужчины. Они занимались, в частности, работой на производствах и лесозаготовках. Сейчас северокореянки, по данным издания, устраиваются швеями, работают в общепите и сельском хозяйстве. В Россию они приезжают группами по заранее заключённым контрактам с российскими компаниями.

При этом работницы, как утверждается, живут и перемещаются организованно. Вместе с ними находятся переводчики, бригадиры, повара и медицинские специалисты. После завершения контракта женщины возвращаются в КНДР. При желании они могут заключить новый договор и снова приехать на работу в Россию.

Ранее президент России подписал закон, который с 3 ноября 2026 года добавит административное выдворение к санкциям ещё 23 статей КоАП, увеличив общее число таких статей с 22 до 45. По большинству новых составов выдворение предусмотрено уже за первое нарушение, и наличие патента или вида на жительство от него не защищает.