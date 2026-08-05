За что иностранцев смогут выдворять из России: полный список новых оснований

Президент России Владимир Путин подписал закон, который добавляет административное выдворение к санкциям ещё 23 статей КоАП. После вступления поправок в силу число статей, позволяющих выдворять иностранцев и лиц без гражданства, увеличится с 22 до 45.

Новые правила начнут действовать не сразу. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования — по расчёту, с 3 ноября 2026 года. К нарушениям, совершённым раньше этой даты, новые, более строгие санкции применяться не должны: закон, ухудшающий положение человека, обратной силы не имеет.

Обновлено 5 августа 2026 года.

Главное о новом законе

— выдворение добавили в санкции ещё 23 статей КоАП;

— общее число статей, предусматривающих такую меру, вырастет с 22 до 45;

— поправки начнут применяться, по расчёту, с 3 ноября 2026 года;

— по большинству новых составов выдворение предусмотрено уже за первое нарушение;

— наличие патента, РВП или ВНЖ само по себе от выдворения не защищает;

— после выдворения въезд в Россию обычно закрывается на пять лет, после повторного — на десять лет;

— постановление можно обжаловать в течение десяти дней после вручения или получения его копии.

Почему в публикациях встречаются цифры 42, 43 и 45

В первоначальной версии законопроекта предполагалось увеличить число статей КоАП с выдворением с 22 до 43. После внесения поправок итоговый перечень расширили до 45 статей.

Таким образом, для окончательного закона правильная цифра — 45. Из них 23 статьи получили специальные санкции для иностранцев впервые. Отдельных частей статей и составов правонарушений больше, поэтому считать нужно именно статьи, а не каждую новую часть отдельно.

Полный список новых оснований для выдворения иностранцев

Нарушение прав граждан, правил распространения информации и требований властей

Часть новых оснований для выдворения иностранцев из России и дополнительные наказания, предусмотренные соответствующими статьями КоАП. Инфографика © Life.ru

По статье 13.37 контролируемый самостоятельный выезд применять нельзя: закон предусматривает принудительное выдворение.

Мелкое хулиганство, митинги и нарушение общественного порядка

Новые основания для выдворения иностранцев за нарушения общественного порядка: мелкое хулиганство, участие в несанкционированных акциях, массовые нарушения и блокирование транспортных коммуникаций. Инфографика © Life.ru

За обычное мелкое хулиганство выдворение не является безусловным: возможны штраф с выдворением или без него либо административный арест до 15 суток. При квалифицирующих обстоятельствах и за распространение в интернете материалов с явным неуважением к обществу и государству выдворение становится обязательной частью санкции.

Дискредитация армии, призывы к санкциям и нарушения режимов безопасности

Новые основания для выдворения иностранцев за дискредитацию армии, призывы к санкциям, нарушения режимов чрезвычайного и военного положения, стрельбу в неположенном месте и несоблюдение режима КТО. Инфографика © Life.ru

Новый закон прямо предусматривает выдворение за дискредитацию армии, призывы к санкциям и действия, направленные против территориальной целостности России. Для применения этих санкций повторного нарушения не требуется.

Экстремистские материалы и участие в запрещённых организациях

Новые основания для выдворения иностранцев за распространение экстремистских материалов, участие в приостановленной НКО-иноагенте и деятельность нежелательной организации. Инфографика © Life.ru

Во всех трёх случаях выдворение предусмотрено как обязательная часть наказания.

Могут ли выдворить за первое нарушение

Да. Большинство новых частей КоАП не требует, чтобы иностранец ранее уже совершал такое же нарушение. Выдворение может грозить уже при первом привлечении к ответственности.

Главное исключение — базовый состав мелкого хулиганства. В этом случае закон разрешает назначить штраф с выдворением или без него либо административный арест до 15 суток. При неповиновении требованиям прекратить хулиганство и при других квалифицирующих обстоятельствах выдворение становится обязательным.

Могут ли выдворить за участие в митинге

Иностранца смогут выдворить не за любое присутствие на публичном мероприятии. Санкция предусмотрена за участие в несанкционированном митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, несоблюдение установленных запретов и обязанностей, а также за вовлечение в такое мероприятие несовершеннолетних.

Основной штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение привело к блокированию транспорта или инфраструктуры, затруднило доступ к зданиям либо причинило вред здоровью или имуществу, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрено выдворение.

Касается ли закон иностранцев с патентом, РВП или ВНЖ

Да. Патент на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство не меняют гражданство человека и сами по себе не исключают административное выдворение.

Это не означает, что статус аннулируется автоматически сразу после составления протокола. Сначала должно быть вынесено постановление по административному делу. Однако вступившее в силу решение о выдворении влияет на право дальнейшего проживания и повторного въезда в Россию.

Отдельно в России действуют ограничения на выдачу РВП, ВНЖ и гражданства иностранцам с судимостью. Эти нормы не следует смешивать с новым законом: они касаются другого основания и другой процедуры.

Кто принимает решение о выдворении

Административное выдворение может назначить судья, а по установленным КоАП составам — уполномоченные должностные лица органов внутренних дел или пограничных органов.

С 5 февраля 2025 года МВД может самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей по ряду миграционных и общественно опасных составов. Новый закон уточняет полномочия полиции, судов и пограничных органов применительно к добавленным статьям.

Означает ли выдворение автоматический запрет на въезд

После однократного административного выдворения въезд в Россию не разрешается в течение пяти лет со дня фактического выдворения.

Если человека выдворяли, депортировали или передавали по реадмиссии два раза и более, запрет действует десять лет со дня последнего выдворения, депортации или передачи.

Можно ли обжаловать решение о выдворении

Да. Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно подать в течение десяти дней со дня вручения или получения его копии.

Если срок пропущен, его можно попытаться восстановить, подав соответствующее ходатайство. Решение принимает судья или должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу.

При угрозе выдворения важно получить копию постановления и обратиться за юридической помощью сразу: десятидневный срок начинает исчисляться не со дня, когда человек узнал о последствиях, а со дня вручения или получения документа.

Может ли семья в России повлиять на решение

Действующий КоАП в некоторых случаях позволяет заменить обязательное выдворение штрафом от 40 до 50 тысяч рублей или обязательными работами, если оно несоразмерно ограничивает право человека на частную жизнь. Учитываться могут длительность проживания в России, семья, жильё, доход, уплата налогов, профессия, законопослушное поведение и обращение за гражданством.

Однако новый закон включает большинство добавленных составов в перечень исключений, для которых такая специальная замена не применяется. Поэтому наличие супруга, детей, ВНЖ или длительного срока проживания не гарантирует, что выдворение отменят. Возможность защиты зависит от конкретной статьи, обстоятельств дела и процессуальных нарушений.

Кого нельзя выдворить

Административное выдворение не применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим военную службу.

Кроме того, если иностранец ранее служил по контракту в российских Вооружённых силах или воинских формированиях и участвовал в боевых действиях, выдворение заменяется штрафом в пределах санкции соответствующей статьи либо обязательными работами на срок от 100 до 200 часов.

Какие штрафы для мигрантов также увеличили

Закон не только расширяет перечень оснований для выдворения, но и повышает штрафы по действующим миграционным статьям КоАП.

Например, основной штраф за нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания увеличится с 2–5 тысяч до 4–7 тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф вырастет с 5–7 тысяч до 7–9 тысяч рублей, а за повторное нарушение — с 7–10 тысяч до 9–12 тысяч рублей.

Штрафы также повышаются за незаконную трудовую деятельность, нарушения миграционного учёта, незаконное привлечение иностранцев к работе и несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности. В большинстве изменяемых санкций прибавка составляет две тысячи рублей.

Как новый закон связан с другими правилами для мигрантов

Новые основания для выдворения дополняют уже действующие меры миграционного контроля. Иностранцев, утративших законные основания для пребывания в России, могут включить в реестр контролируемых лиц. Для них действует режим высылки и ограничения на смену места жительства, регистрацию имущества, управление транспортом и проведение банковских операций.

При этом новый закон охватывает не только нарушения миграционного режима. Он позволяет выдворять иностранцев за ряд правонарушений против общественного порядка, безопасности, прав граждан и установленного порядка управления.

Когда новые основания начнут применяться

Федеральный закон № 294-ФЗ подписан и опубликован 4 августа 2026 года. Он вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования — по расчёту, 3 ноября 2026 года.