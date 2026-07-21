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21 июля, 10:34

Госдума запретила выдавать ВНЖ и гражданство мигрантам с судимостью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла закон, который вводит ограничения для иностранцев с неснятой или непогашенной судимостью. Им могут отказать в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

Ранее ограничения действовали только для иностранцев с судимостью за умышленные преступления при получении гражданства, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления при оформлении РВП и ВНЖ. После вступления закона в силу основанием для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость.

Кроме того, если документы уже были выданы, а затем выяснится наличие такой судимости, гражданство, РВП или ВНЖ могут быть аннулированы.

Новые правила не будут распространяться на иностранцев, получивших статус беженца или политическое убежище в России.

Госдума обязала мигрантов содержать семьи по прожиточному минимуму
Госдума обязала мигрантов содержать семьи по прожиточному минимуму

Также приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать мобильный телефон, в котором будет храниться их электронный профиль. Такая мера коснётся в первую очередь тех, кто приезжает на заработки или на длительный срок.

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Александра Вишнякова
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