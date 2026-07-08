Госдума обязала мигрантов содержать семьи по прожиточному минимуму

Государственная дума приняла новый закон о прожиточном минимуме для мигрантов. Иностранцы теперь обязаны содержать себя и своих родственников на уровне не ниже прожиточного минимума. Также закон вводит строгие сроки для выезда. Если мигрант не продлит свой патент, он вместе с детьми обязан покинуть Россию в течение 15 дней.

«Рассмотрение законопроекта Государственной думой 08.07.2026 — принять закон», — указано в публикации к закону.

Поправки вносят в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Теперь каждый приезжий, планирующий трудиться в России, обязан самостоятельно кормить себя и свою семью. Сумма доходов должна превышать действующий прожиточный минимум. При расчете используют специальный коэффициент конкретного региона.

Дополнительно власти вводят обязательный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. Это правило теперь распространяется даже на тех, кто временно гостит в стране. Иностранцы без патента заплатят 1,7 тысячи рублей. Владельцы действующего патента внесут 1,2 тысячи рублей. Наличие иждивенцев, приехавших вместе с работником, увеличивает сумму. За каждого такого родственника мигранту придется доплатить половину от базового платежа.

Документ также фиксирует жесткие сроки для выезда из страны. Аннулирование или отказ в продлении патента дает мигранту и его семье ровно 15 дней на сборы и отъезд за пределы России.

Ранее нижняя палата парламента одобрила пакет законов для мигрантов во втором и третьем чтениях. Нормы обязывают приезжих платить авансы по НДФЛ, в том числе за детей. После вступления этих правил в силу появятся новые ежемесячные ставки. Мигранты с патентом в частных хозяйствах станут платить по 1,7 тысячи рублей. Работники организаций и индивидуальных предпринимателей внесут по 1,2 тысячи рублей. Иностранцы без патента отдадут по 1,7 тысячи рублей вне зависимости от сферы деятельности.