ГД приняла закон, обязывающий мигрантов платить аванс по НДФЛ за себя и детей

Госдума во II и III чтениях приняла пакет законов, обязывающий мигрантов авансом уплачивать платежи по НДФЛ, в том числе за своих детей, следует из базы нижней палаты парламента. Документ принят единогласно.

После вступления в силу сотрудники частных хозяйств, имеющие патент, будут обязаны ежемесячно уплачивать по 1,7 тысячи рублей, работающие в организациях и ИП — по 1,2 тысячи, без патента вне зависимости от вида деятельности — также по 1,7 тысячи.

Сумма будет индексироваться на коэффициент-дефлятор, а также на региональный коэффициент. При этом итоговый размер налога на доход физических лиц будет уменьшен на размер аванса. За каждого члена семьи на иждивении платёж будет, напротив, увеличиваться на 50%.

Ещё один документ обязывает мигрантов содержать своих родственников на территории России на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае патент не продлят и иностранца с семьёй обяжут покинуть страну.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал расширение списка административных правонарушений, за которые мигранты полагается выдворение из России. По его словам, депутаты продолжат работу над соответствующими законопроектами.