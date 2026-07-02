420 миллионов за сто тысяч мигрантов: ОПГ годами легализовывала приезжих в Москве

В Москве суд приговорил к длительным тюремным срокам 12 участников организованной преступной группы, успевших за четыре года легализовать более 100 тысяч иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

Следствие установило, что с 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции из ОМВД по району Западное Дегунино вместе с другими сообщниками оформляли временную регистрацию нелегальным мигрантам. Зачастую в хостелах даже не хватало мест для всех, кто был там прописан. Общий доход преступной группы составил более 420 миллионов рублей.

В зависимости от участия каждого, их признали виновными в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и превышении полномочий. Суд назначил наказание от 8 до 17 лет колонии.

Троих полицейских также лишили специальных званий. У фигурантов арестовали имущество почти на 470 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на выплату штрафов, гражданских исков и других судебных взысканий.

Ранее на Ставрополье завершился первый этап операции «Нелегал», в ходе которого 78 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила, будут принудительно выдворены из России. Всего выявлено более 700 нарушений и возбуждено 32 уголовных дела, борьба с незаконной миграцией носит системный характер.