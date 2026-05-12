Экс-сотрудников ЗАГС осудили за легализацию 2,5 тысячи мигрантов в Москве

Бывших сотрудников ЗАГСов, которые зарабатывали на фиктивной женитьбе приезжих ради их легализации в РФ, отправили в колонию общего режима на сроки от трёх до шести лет. Такое решение принял Троицкий районный суд Москвы, а о приговоре журналистам рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Виновным также присудили штрафы от 30 до 800 тысяч рублей, а всего по делу проходит 20 человек. В ЦОС подсчитали, что общий заработок преступников превысил 300 миллионов рублей.

«Установлено, что участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 г. легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тыс. выходцев из стран центрально-азиатских республик», — заявили в ФСБ.

Расследование тянулось больше двух лет. За это время силовики провели 750 обысков и выездов в шести областях (Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской). В ЦОС добавили, что в Москве накрыли нелегальную мастерскую: там изъяли технику, бланки, штампы и печати госорганов для подделки документов. В итоге аннулировали свыше 250 видов на жительство и временных разрешений, выданных мигрантам на основании фальшивых свидетельств об отцовстве или несуществующих браков с россиянами.

Ранее сообщалось, что по итогам рейдов, которые полиция, Росгвардия и сотрудники ФСБ провели в марте, российские власти приняли решение о выдворении из страны около шести тысяч иностранных граждан. Кроме того, въезд в Россию закрыт для 7,7 тысячи мигрантов. в ходе проверок возбудили почти тысячу уголовных дел и выявили 138 человек, находившихся в розыске.