В Кронштадте провели масштабный рейд на нелегалов с БПЛА и катерами

Силовики провели масштабную проверку в Кронштадте сразу на нескольких объектах. В операции участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, регионального УФСБ, а также представители военно-следственного управления СК по Ленинградскому военному округу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, начали с осмотра строительной площадки на Цитадельской дороге. Правоохранители обследовали бытовки и запустили квадрокоптер для наблюдения с воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции тем временем остановили и проверили около 160 машин поблизости. По итогам оформили 10 протоколов за нарушения ПДД. Затем рейд продолжился на воде. Полицейские на катерах добрались до трёх фортов, где сейчас проходят реставрационные работы.

Всего за время операции документы предъявили 350 человек, из которых больше сотни — иностранцы. У 25 выходцев из-за рубежа нашли нарушения миграционных правил. Их доставили в отделения и привлекли к ответственности. Также выявили четырёх граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В ведомстве отметили, что подобные выезды проходят регулярно по инициативе руководства полицейского главка. Их главная цель — контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что по итогам рейдов, которые полиция, Росгвардия и сотрудники ФСБ провели в марте, российские власти приняли решение о выдворении из страны около шести тысяч иностранных граждан. Кроме того, въезд в Россию закрыт для 7,7 тысячи мигрантов. в ходе проверок возбудили почти тысячу уголовных дел и выявили 138 человек, находившихся в розыске.