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Регион
1 июля, 16:00

78 иностранцев выдворят из РФ после 1-го этапа операции «Нелегал» на Ставрополье

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

На Ставрополье завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал». По его итогам более семидесяти иностранных граждан, нарушивших правила пребывания, будут принудительно выдворены за пределы России. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил заместитель начальника ГУ МВД по краю Владислав Малкин.

Он отметил крайне высокую эффективность проведённых мероприятий. В ходе рейда выявлено свыше семисот нарушений миграционного законодательства, возбуждено 32 уголовных дела. Решение о выдворении принято в отношении 78 человек. Первый этап операции прошёл в июне текущего года, ожидается продолжение.

Малкин подчеркнул, что борьба с незаконной миграцией в регионе носит системный характер и не ограничивается разовыми акциями. Только за первое полугодие 2026 года принято 379 решений о выдворении нарушителей, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Также вынесено свыше 1 400 представлений о запрете на въезд в РФ для иностранцев.

Общая сумма штрафов по миграционным делам достигла 35 миллионов рублей. Из них 20 миллионов уже поступили в бюджет Ставропольского края. Работа по наведению порядка в миграционной сфере продолжается.

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Сегодня Life.ru рассказывал, как в Крыму четырёх рабочих-мигрантов оштрафовали и депортировали за дискредитацию армии. Инцидент произошёл на стройке в «Артеке», где иностранцы во время конфликта оскорбительно высказались о российских военнослужащих. Суд назначил каждому штраф в 35 тысяч рублей, аннулировал разрешительные документы и постановил выдворить из страны.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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