Полиция Крыма депортировала мигрантов и запретила им въезд за дискредитацию ВС
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В Крыму четырёх рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали и депортировали из страны за дискредитацию российской армии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошёл в посёлке Гурзуф на строительном объекте Международного детского центра «Артек». Иностранцы легально трудились на объекте, однако во время конфликта позволили себе оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих. Другие рабочие сообщили о происшествии в органы внутренних дел.
Всех четверых задержали. Суд назначил каждому штраф в размере 35 тысяч рублей, после чего им сократили сроки пребывания в России, аннулировали разрешительные документы и вынесли решения о принудительной депортации.
«Сотрудники полиции сопроводили мигрантов до государственной границы для их дальнейшего возвращения на родину под контролем пограничников. На ближайшие 10 лет им запрещён въезд в Россию» — подчеркнули в полиции
Недавно суд вынес приговор 41-летнему жителю Камчатки, признанному виновным в публичной дискредитации Вооружённых сил России и разжигании межнациональной вражды. Мужчина проведёт два с половиной года в колонии-поселении. Он публиковал в соцсетях ложные сведения, подрывающие доверие к армии и госорганам. Также он размещал сообщения, унижающие людей по национальному и языковому признаку.
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