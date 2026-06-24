Финал «купюрного диверсанта»: Сочинца задержали за дискредитацию Армии РФ на банкнотах

В Сочи полицейские задержали 60-летнего мужчину, который систематически наносил на денежные банкноты тексты, порочащие российскую армию. Злоумышленник использовал самонаборную печать и дважды в месяц вносил испорченные купюры на свой счёт через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотоотчёты о проделанной работе он отправлял куратору в мессенджере.

«Задержан мужчина, наносивший на купюры надписи, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Злоумышленник при помощи штампа самонаборной печати набирал тексты, дискредитирующие ВС РФ, и наносил их на купюры различного достоинства», — сказано в заявлении УВД по городу Сочи.

Информация о противоправных действиях поступила правоохранителям от представителей кредитно-финансовой организации. Сотрудники центра по противодействию экстремизму установили личность владельца банковской карты — им оказался уроженец Самарской области, проживающий в Сочи более десяти лет. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия по дискредитации использования Вооружённых Сил.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Однако в ходе заседания фигурант оказал активное неповиновение сотрудникам полиции, за что получил дополнительное взыскание — десять суток административного ареста.

Также недавно суд вынес приговор 41-летнему жителю Камчатки, признанному виновным в публичной дискредитации Вооружённых сил России и разжигании межнациональной вражды. Мужчина проведёт два с половиной года в колонии-поселении. Следствие установило, что осуждённый публиковал в социальных сетях заведомо ложные сведения. Эти материалы подрывали доверие к армии и государственным органам. Также мужчина размещал сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам.