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18 июня, 17:53

Против певицы Кароль возбудили дело о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ

Певице Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы в России

Тина Кароль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol

Тина Кароль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol

Уголовное дело возбуждено в отношении украинской певицы Татьяны Либерман, известной под псевдонимом Тина Кароль. Об этом проинформировали в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

Артистке вменяют дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и финансирование украинских формирований. Поводом для разбирательства стала систематическая поддержка подразделений ВСУ.

«Кароль посетила стабилизационный пункт и командно-наблюдательный пункт украинских формирований, заявила о своей поддержке действий украинских сил», — говорится в сообщении.

Следствием также установлен факт перечисления средств вооружённым формированиям Украины. Конкретные суммы и обстоятельства переводов пока не разглашаются.

Инкриминируемые певице статьи предусматривают суровое наказание. Максимальная санкция достигает двадцати лет лишения свободы.

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Несколько месяцев назад Тина Кароль вызвала шквал негатива публикацией в соцсетях. Артистка записала ролик в полной темноте, где с чашкой чая в руке исполнила позитивный трек про отсутствие воды и света на Украине. Подписчики обвинили её в цинизме и глумлении над бытовыми трудностями тысяч людей, месяцами живущих без стабильного электричества, отопления и водоснабжения, отметив разительный контраст между её комфортом и суровой реальностью. Пришлось извиняться.

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Юрий Лысенко
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