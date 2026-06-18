Против певицы Кароль возбудили дело о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ

Несколько месяцев назад Тина Кароль вызвала шквал негатива публикацией в соцсетях. Артистка записала ролик в полной темноте, где с чашкой чая в руке исполнила позитивный трек про отсутствие воды и света на Украине. Подписчики обвинили её в цинизме и глумлении над бытовыми трудностями тысяч людей, месяцами живущих без стабильного электричества, отопления и водоснабжения, отметив разительный контраст между её комфортом и суровой реальностью. Пришлось извиняться.