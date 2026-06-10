Прокуратура Москвы передала в суд уголовное дело в отношении Монеточки*

Дело певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) направлено в Басманный районный суд Москвы. Как сообщили в столичной прокуратуре, обвинительное заключение по статье об уклонении от обязанностей иноагента уже утверждено.

«Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой* (Монеточки*). Она обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Следствие установило, что Гырдымова* в течение года дважды привлекалась к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, она продолжала публиковать в социальной сети материалы без указания положенной маркировки. Сейчас обвиняемая находится в межгосударственном розыске, в её отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Минюст включил Монеточку* в реестр иностранных агентов ещё в январе 2023 года. К тому моменту она уже почти год жила за пределами России и открыто критиковала проведение специальной военной операции. Среди её самых известных треков — «Папина любовница», «Каждый раз» и «Нимфоманка». Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 года по материалам прокурорской проверки, а уже в октябре певицу объявили в розыск. В октябре 2025-го Басманный суд заочно арестовал её, а в ноябре того же года за очередное нарушение ей был назначен штраф в 50 тысяч рублей. Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что родители певицы Монеточки*, продав квартиру в Екатеринбурге, переехали в Литву и теперь пытаются обустроить жизнь с чистого листа. Супруги Андрей и Елена Гырдымовы избавились от недвижимости площадью 90,1 м² на улице Академика Шварца. Часть вырученных денег они положили на банковский вклад, который за год принёс более 300 тысяч рублей дохода.

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