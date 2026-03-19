Монеточку* окрестили «политической скандалисткой» и запретили въезд в Австралию

Певица Елизавета Монеточка* отменила все три запланированных на март концерта в Австралии из-за отказа во въезде. Об этом сообщает сама артистка в своём Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, местные власти сочли певицу «российской политической скандалисткой» и решили, что её выступления могут создать проблемы. Документы на визы подавали заранее на всю команду: музыкантам и техникам разрешение на въезд выдали, а сама Монеточка* ничего не получила. Организаторы связывают это с жёстким австралийским визовым фильтром.

Из-за этого отменились выступления, запланированные на 15 марта в Брисбене, 17 марта в Сиднее и 18 марта в Мельбурне. Певица должна была лететь из Сеула в Брисбен, но разрешение так и не пришло. Команда ждала до последнего, надеясь, что визу одобрят прямо перед концертом, как иногда случается с музыкантами, но этого не произошло.

«Сердце разбито, ведь я давно хотела выступить для вас и мечтала побывать в вашей прекрасной стране. Надеюсь, что однажды всё-таки удастся это сделать», — написала артистка.

Она уточнила, что возврат средств за билеты будет осуществлён автоматически.

Эксперты отмечают, что медийность, политические заявления и статус иностранного агента в РФ автоматически отправляют заявку в «красную зону». Проживание за пределами страны гражданства и постоянные гастроли также усиливают подозрения иммиграционных властей. Организаторы предупреждают: теперь артистку могут не пустить в страну и на будущие концерты.

*Включены в реестр иностранных агентов Минюста России.