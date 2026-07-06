Володин: Госдума рассмотрит расширение оснований для выдворения мигрантов

В России могут увеличить перечень административных нарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение. В список предлагают включить дискриминацию и отказ выполнять законные требования пограничников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, депутаты на этой неделе продолжат работу над законопроектами, посвящёнными совершенствованию миграционной политики. Первоначально документ предусматривал расширение перечня статей КоАП, по которым иностранцев можно выдворять из страны, с 22 до 43. После рассмотрения поступивших поправок этот список предложили увеличить до 45.

Среди новых оснований для высылки названы дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, возраста, вероисповедания и другим критериям, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих, охраняющих государственную границу. Принятие этих изменений позволит повысить уровень общественной безопасности и навести порядок в сфере миграции, отметил Володин.

«Также планируем на этой неделе выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции», — указал он.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в России начнут действовать новые государственные пошлины для иностранных граждан. Изменения затронут оформление гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Получение российского гражданства станет значительно дороже: размер сбора увеличится с 4200 до 50 тысяч рублей.