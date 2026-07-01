Паспорт за 50 тысяч: Гражданство России для мигрантов стало дороже в 12 раз

С 27 июля в России существенно вырастут государственные пошлины для мигрантов. Принятые законопроекты уточняют новые размеры платежей за оформление гражданства, временного проживания и вида на жительство.

Так, за оформление российского гражданства теперь придётся заплатить 50 тысяч рублей вместо прежних 4200 — рост более чем в 12 раз. Пошлина за разрешение на временное проживание увеличится с 1920 до 15 тысяч рублей, а за вид на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей.

Также вырастет стоимость разрешения на привлечение иностранных работников — до 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Эти меры, как отмечается, направлены на усиление контроля за миграционными потоками и регулирование пребывания иностранцев в стране. Ранее эта же пошлина уже была пересмотрена и закреплена на уровне до 15 тысяч рублей за работника.

Помимо миграционной сферы, изменения затронули и финансовое регулирование. Как уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, родители и законные представители с 1 июля смогут получать справки по счетам и вкладам детей 14–18 лет, что должно повысить прозрачность и защиту от мошенничества. Банкам и МФО разрешили запрашивать данные сразу из всех бюро кредитных историй для проверки клиентов и выявления попыток оформления кредитов по чужим документам.

В сфере недвижимости вводится биометрическое подтверждение личности при онлайн-сделках с использованием усиленной электронной подписи. Также с 1 июля данные о границах сельхозземель начнут вноситься в ЕГРН.

Кроме того, уточняются правила общественного экологического контроля — иностранным агентам запретят участвовать в этой деятельности.

Также в России предложили определить правовой статус сапбордов и ввести единые требования безопасности для их пользователей. В числе возможных мер — обязательные спасательные жилеты, ограничение расстояния от берега и запрет на выход в зоны судового хода.