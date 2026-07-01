Жилет и дистанция от берега: для сапбордистов готовят изменения

В России предложили определить правовой статус сапбордов и ввести единые требования безопасности для их пользователей. По данным SHOT, среди возможных мер — обязательные спасательные жилеты, ограничение расстояния от берега и запрет на выход в зоны судового хода.

Сейчас SUP-доски считаются спортивным инвентарём и не относятся к маломерным судам. Из-за этого для сапбордистов не установлены общие обязательные правила эксплуатации и не определён единый надзорный орган.

Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов заявил SHOT, что первым шагом должно стать закрепление правового статуса сапбордов.

После этого, по его словам, можно будет определить ведомство, которое займётся контролем, а также установить конкретные требования к прогулкам по воде.

Герой России и спасатель Владимир Легошин считает, что спасательный жилет должен стать для сапбордиста такой же привычной мерой безопасности, как ремень в автомобиле.

По его словам, современные газонаполняемые жилеты почти не ограничивают движения, но способны значительно увеличить шансы человека на спасение при падении в воду.

Спасатель Дмитрий Коринный также призвал активнее рассказывать россиянам об опасности ветра, течений и резкой смены погоды. Большинство трагедий, по его мнению, происходит не из-за самих досок, а из-за нарушения элементарных правил безопасности.

Предложения спасателей пока не оформлены в виде принятого закона или обязательных федеральных правил.