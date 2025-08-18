Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:00

Россиянка уснула на сапе и переплыла реку, пока её искали полиция и муж

Жительница Усолья переплыла Ангару, случайно уснув на сапборде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koltsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koltsov

В Усолье-Сибирском 47-летняя женщина устроила ночное приключение, которое едва не закончилось трагедией. Местная жительница отправилась кататься на сапборде по Ангаре и задремала прямиком на доске. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Жительница Усолья-Сибирского, уснувшая на сапе. Фото © Telegram / Babr Mash

Жительница Усолья-Сибирского, уснувшая на сапе. Фото © Telegram / Babr Mash

Отправилась в путешествие женщина без спасательного жилета и телефона. Вскоре её близкие забили тревогу. Супруг в панике обратился в полицию, и всю ночь совместно с волонтёрами, спасателями и правоохранителями прочесывал берега реки в поисках пропавшей.

На утро выяснилось, что усольчанка не только жива, но и успешно «переплыла» Ангару — во сне её доску прибило к берегу в селе Буреть. Проснувшись на рассвете, женщина обратилась за помощью к местным рыбакам. Как выяснилось, перед водной прогулкой она выпила, из-за чего её и сморило в сон.

В Сочи двух девушек на сапбордах унесло в открытое море
В Сочи двух девушек на сапбордах унесло в открытое море

Ранее в Санкт-Петербурге течение унесло в Финский залив женщину с семилетней дочерью, катавшихся на сапборде. Их нашли в 1,3 км от берега. Спасатели быстро отреагировали и пришли на помощь.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar