Россиянка уснула на сапе и переплыла реку, пока её искали полиция и муж
Жительница Усолья переплыла Ангару, случайно уснув на сапборде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koltsov
В Усолье-Сибирском 47-летняя женщина устроила ночное приключение, которое едва не закончилось трагедией. Местная жительница отправилась кататься на сапборде по Ангаре и задремала прямиком на доске. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Жительница Усолья-Сибирского, уснувшая на сапе. Фото © Telegram / Babr Mash
Отправилась в путешествие женщина без спасательного жилета и телефона. Вскоре её близкие забили тревогу. Супруг в панике обратился в полицию, и всю ночь совместно с волонтёрами, спасателями и правоохранителями прочесывал берега реки в поисках пропавшей.
На утро выяснилось, что усольчанка не только жива, но и успешно «переплыла» Ангару — во сне её доску прибило к берегу в селе Буреть. Проснувшись на рассвете, женщина обратилась за помощью к местным рыбакам. Как выяснилось, перед водной прогулкой она выпила, из-за чего её и сморило в сон.
